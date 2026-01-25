Джокович обошёл Федерера по количеству выходов в 1/4 финала на Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 16-й раз вышел в четвертьфинальную стадию Australian Open в своей карьере, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как серб стал участником 1/4 финала Australian open – 2026 после снятия с матча четвёртого круга турнира чешского теннисиста Якуба Меншика.
Отметим, что 20-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выходил в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии 15 раз за время своей теннисной карьеры. В последний раз швейцарец играл на этой стадии турнира в сезоне-2019. В матче 1/4 финала он обыграл американца Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3).
За право сыграть в полуфинале Australian Open – 2026 Джокович поспорит с победителем встречи между американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Лоренцо Музетти.
