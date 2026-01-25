Скидки
Джокович обошёл Федерера по количеству выходов в 1/4 финала на Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 16-й раз вышел в четвертьфинальную стадию Australian Open в своей карьере, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, сообщает Opta Ace. Это произошло после того, как серб стал участником 1/4 финала Australian open – 2026 после снятия с матча четвёртого круга турнира чешского теннисиста Якуба Меншика.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Отметим, что 20-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выходил в четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии 15 раз за время своей теннисной карьеры. В последний раз швейцарец играл на этой стадии турнира в сезоне-2019. В матче 1/4 финала он обыграл американца Тенниса Сандгрена (6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3).

За право сыграть в полуфинале Australian Open – 2026 Джокович поспорит с победителем встречи между американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Лоренцо Музетти.

Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
Истории
Джокович — первый теннисист, одержавший 400 побед в матчах ТБШ
