«Больше фокусироваться на общей картине». Медведев — о влиянии на него проигрыша на AO

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о влиянии поражения от американца Лёнера Тьена (4:6, 0:6, 3:6) в четвёртом круге Australian Open — 2026 на его дальнейшую уверенность в своей игре.
— Как этот результат скажется на вашей уверенности? Понятно, что он разочаровывает, но вы выступили намного лучше, чем в прошлом году.
— Мне нужно больше фокусироваться на общей картине. Если взять последние восемь-девять турниров, начиная с US Open, то я играл здорово, многих победил. Здорово играл против некоторых топов. В целом я далеко заходил на последних турнирах, и даже здесь я выиграл два тяжёлых матча с соперниками, которые здорово играли.
Надо постараться фокусироваться не на этом матче – он был плохим, он меня переиграл. А на общей картине, и продолжать работать, как на последних турнирах. Если мне удастся и дальше побеждать хороших игроков, как на предыдущих турнирах, то я смогу добраться дотуда, где хочу быть. Да, к сожалению, приходится вот так завершать турнир «Большого шлема», когда я чувствовал себя хорошо и уверенно, но что есть, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
