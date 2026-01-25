Скидки
Главная Теннис Новости

«Больше фокусироваться на общей картине». Медведев — о влиянии на него проигрыша на AO

«Больше фокусироваться на общей картине». Медведев — о влиянии на него проигрыша на AO
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о влиянии поражения от американца Лёнера Тьена (4:6, 0:6, 3:6) в четвёртом круге Australian Open — 2026 на его дальнейшую уверенность в своей игре.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

— Как этот результат скажется на вашей уверенности? Понятно, что он разочаровывает, но вы выступили намного лучше, чем в прошлом году.
— Мне нужно больше фокусироваться на общей картине. Если взять последние восемь-девять турниров, начиная с US Open, то я играл здорово, многих победил. Здорово играл против некоторых топов. В целом я далеко заходил на последних турнирах, и даже здесь я выиграл два тяжёлых матча с соперниками, которые здорово играли.

Надо постараться фокусироваться не на этом матче – он был плохим, он меня переиграл. А на общей картине, и продолжать работать, как на последних турнирах. Если мне удастся и дальше побеждать хороших игроков, как на предыдущих турнирах, то я смогу добраться дотуда, где хочу быть. Да, к сожалению, приходится вот так завершать турнир «Большого шлема», когда я чувствовал себя хорошо и уверенно, но что есть, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
