Алькарас рассказал, как собирается играть в 45-градусную жару на Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как планирует адаптироваться к жаркой погоде во время матча 1/4 финала Australian Open – 2026 c австралийцем Алексом де Минором. По прогнозам синоптиков, в день проведения встречи (27 января) в Мельбурне ожидается 45-градусная жара.

«Мне придётся к этому адаптироваться. Я должен сосредоточиться на тех вещах, которые могу контролировать. Во вторник будет очень жарко и, скорее всего, крыша будет закрыта. Мне нужно будет подстроить свою игру под условия под крышей — другого выбора нет, остаётся только принять это. Надеюсь, это не слишком сильно повлияет на мою игру. Я постараюсь об этом не думать», – сказал Алькарас на пресс-конференции после матча четвёртого круга турнира.