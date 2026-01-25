Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, как собирается играть в 45-градусную жару на Australian Open — 2026

Алькарас рассказал, как собирается играть в 45-градусную жару на Australian Open — 2026
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как планирует адаптироваться к жаркой погоде во время матча 1/4 финала Australian Open – 2026 c австралийцем Алексом де Минором. По прогнозам синоптиков, в день проведения встречи (27 января) в Мельбурне ожидается 45-градусная жара.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мне придётся к этому адаптироваться. Я должен сосредоточиться на тех вещах, которые могу контролировать. Во вторник будет очень жарко и, скорее всего, крыша будет закрыта. Мне нужно будет подстроить свою игру под условия под крышей — другого выбора нет, остаётся только принять это. Надеюсь, это не слишком сильно повлияет на мою игру. Я постараюсь об этом не думать», – сказал Алькарас на пресс-конференции после матча четвёртого круга турнира.

Материалы по теме
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
«Не надо фокусироваться на этом матче». Медведев с оптимизмом смотрит на сезон после АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android