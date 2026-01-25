«Он играл великолепно». Медведев — о мастерстве Тьена в четвёртом круге AO-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чём думал по ходу матча четвёртого круга Australian Open — 2026, где проиграл американцу Лёнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6), а также ответил, удивил ли его уровень игры соперника.

— О чём думали, когда он выиграл 11 геймов подряд?

— Я просто старался выиграть гейм (улыбается). И когда выиграл, это было непросто. У него был брейк-пойнт, несколько раз было «ровно». Я старался понять, что можно сделать, чтобы сбить его с этого уровня. Наверное, что-то у меня получилось, потому что счёт стал 4:3. Мне даже казалось, что появился небольшой шанс, но в итоге не таким уж большим он был.

Однако у меня всегда так, какой бы ни был счёт, я просто стараюсь выиграть один гейм. Потом, может, ещё один, и матч может перевернуться. Такое, пожалуй, чаще в женском теннисе бывает, но и в мужском мы видели сумасшедшие вещи. Так что старался биться до последнего очка. В этот раз последнее очко было не в мою пользу.

— Вас удивило то, как он играл на протяжении всего матча?

— В каком-то роде да. Он играл великолепно, очень агрессивно. Даже когда я делал хорошие удары, он отвечал ударами ещё лучше. Сегодня я не так много решений нашёл на корте, что нечасто бывает. Но такое бывает. Он провёл невероятный матч, когда всё заходило. Со мной такое тоже бывало пару раз, в такие моменты даже немного жалко соперника, потому что ты можешь даже твиннер сделать с закрытыми глазами, и всё равно попадёшь. Да, я мог бы сделать что-то лучше, чтобы сбить его с этого ритма, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.