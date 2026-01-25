«Он играл великолепно». Медведев — о мастерстве Тьена в четвёртом круге AO-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, о чём думал по ходу матча четвёртого круга Australian Open — 2026, где проиграл американцу Лёнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6), а также ответил, удивил ли его уровень игры соперника.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
— О чём думали, когда он выиграл 11 геймов подряд?
— Я просто старался выиграть гейм (улыбается). И когда выиграл, это было непросто. У него был брейк-пойнт, несколько раз было «ровно». Я старался понять, что можно сделать, чтобы сбить его с этого уровня. Наверное, что-то у меня получилось, потому что счёт стал 4:3. Мне даже казалось, что появился небольшой шанс, но в итоге не таким уж большим он был.
Однако у меня всегда так, какой бы ни был счёт, я просто стараюсь выиграть один гейм. Потом, может, ещё один, и матч может перевернуться. Такое, пожалуй, чаще в женском теннисе бывает, но и в мужском мы видели сумасшедшие вещи. Так что старался биться до последнего очка. В этот раз последнее очко было не в мою пользу.
— Вас удивило то, как он играл на протяжении всего матча?
— В каком-то роде да. Он играл великолепно, очень агрессивно. Даже когда я делал хорошие удары, он отвечал ударами ещё лучше. Сегодня я не так много решений нашёл на корте, что нечасто бывает. Но такое бывает. Он провёл невероятный матч, когда всё заходило. Со мной такое тоже бывало пару раз, в такие моменты даже немного жалко соперника, потому что ты можешь даже твиннер сделать с закрытыми глазами, и всё равно попадёшь. Да, я мог бы сделать что-то лучше, чтобы сбить его с этого ритма, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
- 25 января 2026
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
18:05
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:50
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
15:00
-
14:35