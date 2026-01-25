Скидки
Янник Синнер — Лучано Дардери: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Завтра, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Матч начнётся не ранее 10:00 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:00 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Янник Синнер – Лучано Дардери.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

Сетка Austraian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
