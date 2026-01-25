Янник Синнер — Лучано Дардери: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Завтра, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Матч начнётся не ранее 10:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Янник Синнер – Лучано Дардери.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.