Янник Синнер — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Матч начнётся не ранее 10:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Янник Синнер – Лучано Дардери.

Матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 станет первым в истории очных противостояний итальянских теннисистов в рамках АТР-тура.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.