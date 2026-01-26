Янник Синнер — Лучано Дардери: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Сегодня, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Матч начнётся не ранее 10:00 мск.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:00 МСК
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Янник Синнер – Лучано Дардери.
Матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 станет первым в истории очных противостояний итальянских теннисистов в рамках АТР-тура.
Розыгрыш мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.
