«Много для меня делают». Тьен — о роли родителей в его жизни

20-летний американский теннисист Лёнер Тьен, обыгравший в четвёртом круге Australian Open — 2026 россиянина Даниила Медведева, рассказал, что до сих пор живёт в родительском доме, а также заявил, что родители сильно вовлечены в его жизнь.

— Тебе только что исполнилось 20. Когда ты дома, твои родители по-прежнему относятся к тебе как к ребёнку? Ты всё ещё живёшь дома с мамой и папой?

— Я всё ещё живу дома [с родителями]. Думаю, в этом году я, вероятно, сниму себе собственное жильё. Мои родители по-прежнему очень вовлечены в мою жизнь. Я очень благодарен им за это. Моя семья всегда была важной частью моей жизни. Трудно представить жизнь без них. Мне очень повезло. Они по-прежнему много для меня делают, – сказал Тьен на послематчевой пресс-конференции.