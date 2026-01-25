Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Много для меня делают». Тьен — о роли родителей в его жизни

«Много для меня делают». Тьен — о роли родителей в его жизни
Комментарии

20-летний американский теннисист Лёнер Тьен, обыгравший в четвёртом круге Australian Open — 2026 россиянина Даниила Медведева, рассказал, что до сих пор живёт в родительском доме, а также заявил, что родители сильно вовлечены в его жизнь.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		0 3
6 		6 6
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

— Тебе только что исполнилось 20. Когда ты дома, твои родители по-прежнему относятся к тебе как к ребёнку? Ты всё ещё живёшь дома с мамой и папой?
— Я всё ещё живу дома [с родителями]. Думаю, в этом году я, вероятно, сниму себе собственное жильё. Мои родители по-прежнему очень вовлечены в мою жизнь. Я очень благодарен им за это. Моя семья всегда была важной частью моей жизни. Трудно представить жизнь без них. Мне очень повезло. Они по-прежнему много для меня делают, – сказал Тьен на послематчевой пресс-конференции.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android