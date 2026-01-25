Елена Рыбакина — Элисе Мертенс: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Завтра, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку. Матч начнётся не ранее 8:00 мск.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:00 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Рыбакиной и Мертенс.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
