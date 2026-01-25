Ига Швёнтек — Мэддисон Инглис: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В понедельник, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек и австралийкой Мэддисон Инглис, занимающей в рейтинге WTA 168-ю строчку. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз (девятая ракетка мира).