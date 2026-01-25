«Полностью меня превзошёл». Томми Пол — о поражении от Алькараса на Australian Open

20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился впечатлениями после поражения в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 от первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6, 5:7.
«Честно говоря, я не знаю, что сегодня стало решающим фактором. Правда в том, что он играл лучше меня во всех трёх сетах. На этот раз у меня точно нет никаких оправданий — он полностью меня превзошёл. Наверное, лучше всего это можно описать так: он тебя душит. Он заставляет чувствовать, что у тебя нет времени, всё время торопит. Сегодня он меня вскрыл… Я ужасно бил справа, и он быстро это заметил. Я пытался навязать розыгрыши справа направо, но он делал это гораздо лучше меня — именно так я это ощущал. Казалось, что он получал все розыгрыши по тем схемам, которые хотел, а мне было очень сложно навязать свои.
Я начал матч намного лучше, чем он. В том гейме первого сета при счёте 4:3, когда он сделал брейк, я не попал ни одним первым подачей. Просто было ощущение, что в момент, когда мне особенно нужен был первый мяч, я его не сделал. Поэтому, думаю, он и перехватил инициативу и контроль над матчем — не знаю. Думаю, у меня были шансы немного разогнаться, но после первого сета я их почти не видел, а он довольно быстро увеличил преимущество. Его кросс справа был для меня разрушительным, если честно», – сказал Пол на послематчевой пресс-конференции.
