Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Хингис и Дэвенпорт на ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на пяти и более турнирах «Большого шлема» подряд в статусе первой ракетки мира, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как белоруска обыграла в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 канадку Викторию Мбоко (6:1, 7:6 (7:1)).

Ранее подобного достижения добивались пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис, шестикратная чемпионка мэйджеров американка Линдси Дэвенпорт и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс.

За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Ивой Йович.