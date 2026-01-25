Скидки
Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Хингис и Дэвенпорт на ТБШ

Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, Хингис и Дэвенпорт на ТБШ
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на пяти и более турнирах «Большого шлема» подряд в статусе первой ракетки мира, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как белоруска обыграла в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 канадку Викторию Мбоко (6:1, 7:6 (7:1)).

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 1
         
Виктория Мбоко
16
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Ранее подобного достижения добивались пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде швейцарка Мартина Хингис, шестикратная чемпионка мэйджеров американка Линдси Дэвенпорт и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс.

За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Ивой Йович.

