Кори Гауфф и Ива Йович повторили достижение сестёр Уильямс в рамках ТБШ

Кори Гауфф и Ива Йович повторили достижение сестёр Уильямс в рамках ТБШ
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 27-й номер рейтинга WTA Ива Йович (США) стали первыми со времён сестёр Уильямс американскими теннисистками, которым вместе удалось выйти в четвертьфинал на турнире «Большого шлема», не достигнув возраста 22 лет, сообщает Opta Ace. Обе теннисистки сыграют в 1/4 финала Australian Open – 2026.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс и её сестра семикратная победительница мэйджеров Винус Уильямс вместе выходили в четвертьфинальную стадию «Ролан Гаррос» – 2002. Серене на момент события был 21 год, а Винус исполнилось 22 года в июне.

За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 Кори Гауфф поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, а Ива Йович сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

