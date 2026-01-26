Елена Рыбакина — Элисе Мертенс: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Завтра, 26 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:00 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Рыбакиной и Мертенс. Её начало запланировано на 8:00 мск.
Счёт личных встреч теннисисток — 6-1 в пользу казахстанской спортсменки.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
Комментарии
