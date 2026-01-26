«Он обладает колоссальным талантом». Матс Виландер — об игре Лёнера Тьена

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением об уровне игры американского теннисиста Лёнера Тьена, который ранее вышел в четвертьфинал Australian Open – 2026, обыграв в матче четвёртого круга россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:0, 6:3.
«Невероятный теннисист. Его теннисный интеллект просто зашкаливает. Он очень плавно двигается по корту, невероятно быстр. У него потрясающее чувство мяча. Он может выполнять абсолютно все удары — как вы видели, для игрока в 19 лет он уже имеет резаный удар с задней линии, отлично играет укороченными. Я хотел сказать, что он много бьёт, но на самом деле у него есть весь арсенал ударов. Он левша, а это делает его подачу особенно опасной. Но он действительно настоящий талант.
Я также слышал, как некоторых игроков спрашивали, кто может стать следующим, кто бросит вызов Синнеру и Алькарасу. И многие называют именно Тьена, а не, скажем, Бена Шелтона или Сашу Зверева. Они выбирают его, потому что он обладает колоссальным талантом», – сказал Виландер в эфире Eurosport.
