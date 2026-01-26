«Играть с ним всегда непросто». Тьен — о победе над Медведевым на АО-2026

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал победу в матче четвёртого круга Australian Open – 2026 над россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0, 6:3.
«Я просто старался играть розыгрыш за розыгрышем. Я очень хорошо начал матч и, к счастью, смог сохранить этот импульс на протяжении всей встречи. Играя с таким соперником, как Даниил, понимаешь, что ни один счёт не даёт полной уверенности. Он много раз отыгрывался с 0:2 по сетам, так что ощущение, что матч уже выигран, не приходит до самого конца.
Каждый наш матч был тяжёлым. Думаю, мы оба заставляем друг друга очень много работать. Естественно, это приводит к длинным розыгрышам, долгим матчам. Играть с ним всегда непросто», – сказал Тьен в интервью Eurosport.
За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2025 Лёнер Тьен поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
