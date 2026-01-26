Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Посмотрим, что у неё получится». Свитолина — о возможном спортивном будущем дочери

«Посмотрим, что у неё получится». Свитолина — о возможном спортивном будущем дочери
Комментарии

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос, станет ли её дочь Скай спортсменкой в будущем. Отцом ребёнка Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. Девочка, которую зовут Скай, родилась в 2022 году.

— Ваша дочь Скай ещё маленькая, она не может присутствовать на корте. Вы возьмёте её на сегодняшнее празднование?
— Она знает, что мы играем в теннис, что это наша работа. Но она думает, что все родители играют в теннис профессионально. Думаю, однажды она станет спортсменкой. Посмотрим, что у неё получится.

— Увидим ли мы когда-нибудь тренера Элину и тренера Гаэля в ложе?
— Возможно, в другом виде спорта. Думаю, для нас это будет избытком тенниса, — сказала Свитолина в интервью после матча.

В четвёртом круге турнира Australian Open Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряда
Материалы по теме
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android