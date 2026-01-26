«Посмотрим, что у неё получится». Свитолина — о возможном спортивном будущем дочери

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос, станет ли её дочь Скай спортсменкой в будущем. Отцом ребёнка Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. Девочка, которую зовут Скай, родилась в 2022 году.
— Ваша дочь Скай ещё маленькая, она не может присутствовать на корте. Вы возьмёте её на сегодняшнее празднование?
— Она знает, что мы играем в теннис, что это наша работа. Но она думает, что все родители играют в теннис профессионально. Думаю, однажды она станет спортсменкой. Посмотрим, что у неё получится.
— Увидим ли мы когда-нибудь тренера Элину и тренера Гаэля в ложе?
— Возможно, в другом виде спорта. Думаю, для нас это будет избытком тенниса, — сказала Свитолина в интервью после матча.
В четвёртом круге турнира Australian Open Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 26 января 2026
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
18:05
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:50