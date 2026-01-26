«Посмотрим, что у неё получится». Свитолина — о возможном спортивном будущем дочери

12-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос, станет ли её дочь Скай спортсменкой в будущем. Отцом ребёнка Свитолиной является французский теннисист Гаэль Монфис. Девочка, которую зовут Скай, родилась в 2022 году.

— Ваша дочь Скай ещё маленькая, она не может присутствовать на корте. Вы возьмёте её на сегодняшнее празднование?

— Она знает, что мы играем в теннис, что это наша работа. Но она думает, что все родители играют в теннис профессионально. Думаю, однажды она станет спортсменкой. Посмотрим, что у неё получится.

— Увидим ли мы когда-нибудь тренера Элину и тренера Гаэля в ложе?

— Возможно, в другом виде спорта. Думаю, для нас это будет избытком тенниса, — сказала Свитолина в интервью после матча.

В четвёртом круге турнира Australian Open Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву.