Виландер — о Медведеве: ему нужно перестроить свою игру и действовать более агрессивно

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением об уровне игры российского теннисиста Даниила Медведева.

«Это немного другое, чем просто возвращение на прежний уровень. Я думаю, ему нужно в каком-то смысле перестроить свою игру и начать действовать более агрессивно, потому что, на мой взгляд, невозможно играть так же, как он играл последние шесть-семь лет, и при этом успешно выступать против лучших игроков мира. Игра движется в сторону большей агрессии — это необходимость, и, как мне кажется, он уже начинает это делать. Но я не думаю, что он уже дошёл до нужного уровня.

Я действительно считаю, что он достаточно хорош, чтобы вернуться как минимум в топ-10, возможно, даже в топ-5, но пока он ещё не там. При этом подрастающее поколение наступает и не боится — молодые игроки не думают о последствиях. Сейчас очень много молодых ребят, которые представляют серьёзную угрозу, особенно для таких теннисистов, как Даниил Медведев, чья игра, на мой взгляд, не слишком агрессивная и не совсем современная», – сказал Виландер в эфире Eurosport.