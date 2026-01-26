Шелтон ответил на критику за надпись c упоминанием США на камере после матча на AO-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оправдался за надпись «USA til it’s backwards» на объективе камеры после победы в двух сетах над Валентином Вашеро Открытого чемпионата Австралии — 2026. После этой надписи на Шелтона посыпалась критика. Ряд комментаторов заметили в этой надписи политический подтекст.

«В моей надписи на камере буквально нет никакого скрытого посыла. В этом году в Австралии отлично выступает много молодых американцев, а моя девушка — футбольная звезда Тринити Родман — впервые за год сыграла за сборную США. Я подумал, что они заслуживают упоминания», — написал Шелтон на личной странице в одной из социальных сетей.

В следующем матче Шелтон встретится с норвежцем Каспером Руудом.