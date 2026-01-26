Джокович рассказал о физическом состоянии после выхода в четвертьфинал Australian Open
Поделиться
Четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём физическом состоянии перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Джокович вышел в финал на отказе чешского теннисиста Якуба Меншика, который снялся ещё до старта игры.
Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 12:20 МСК
17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Я чувствую себя прекрасно, особенно физически. Наверное, я в лучшей форме за долгое время. Я этого ожидал, особенно учитывая время, которое у меня было на отдых и подготовку к этому турниру Большого шлема. Всё сложилось само собой», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
Соперником Джоковича по четвертьфиналу станет победитель пары Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фриц (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
18:05
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:43
-
16:30