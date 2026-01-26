Скидки
Джокович рассказал о физическом состоянии после выхода в четвертьфинал Australian Open

Четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём физическом состоянии перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Джокович вышел в финал на отказе чешского теннисиста Якуба Меншика, который снялся ещё до старта игры.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 12:20 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
Rt
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я чувствую себя прекрасно, особенно физически. Наверное, я в лучшей форме за долгое время. Я этого ожидал, особенно учитывая время, которое у меня было на отдых и подготовку к этому турниру Большого шлема. Всё сложилось само собой», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу станет победитель пары Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фриц (США).

