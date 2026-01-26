Джокович рассказал о физическом состоянии после выхода в четвертьфинал Australian Open

Четвёртая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём физическом состоянии перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2026. Джокович вышел в финал на отказе чешского теннисиста Якуба Меншика, который снялся ещё до старта игры.

«Я чувствую себя прекрасно, особенно физически. Наверное, я в лучшей форме за долгое время. Я этого ожидал, особенно учитывая время, которое у меня было на отдых и подготовку к этому турниру Большого шлема. Всё сложилось само собой», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу станет победитель пары Лоренцо Музетти (Италия) – Тейлор Фриц (США).