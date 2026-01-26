Скидки
«Буду играть не только против неё». Свитолина – о предстоящем матче с Гауфф на AO-2026

«Буду играть не только против неё». Свитолина – о предстоящем матче с Гауфф на AO-2026
12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с американкой Кори Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Мы обе знаем игру друг друга, и я думаю, что завтра для меня важно поработать над некоторыми моментами, поговорить с тренером и подготовиться к экстремальной жаре. Поэтому я думаю, что буду играть не только против неё, но и против погодных условий», — приводит слова Свитолиной Punto de Break.

Напомним, на стадии 1/8 финала Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву. Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз.

