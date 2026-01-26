Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле и не смогла защитить титул Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Мэдисон Киз счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Встреча продлилась 1 час 18 минут. За это время Пегула сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Киз четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем матче Пегула сыграет с победителем пары Ван Синьюй (Китай) – Аманда Анисимова (США).
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5. Таким образом, Киз не смогла защитить титул.
