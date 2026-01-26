Скидки
Теннис

Джессика Пегула — Мэдисон Киз, результат матча 26 января 2026, счет 2:0, 4-й круг Australian Open – 2026

Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле и не смогла защитить титул Australian Open


Американская теннисистка Джессика Пегула вышла четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла соотечественницу Мэдисон Киз счётом 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продлилась 1 час 18 минут. За это время Пегула сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Киз четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем матче Пегула сыграет с победителем пары Ван Синьюй (Китай) – Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5. Таким образом, Киз не смогла защитить титул.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Новости. Теннис
