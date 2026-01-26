16-летний Савва Рыбкин вышел в 1/8 финала юниорского Australian Open — 2026

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди юниоров. В матче второго круга соревнования россиянин одолел в трёх сетах 17-летнего японца Хью Каваниши.

Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Россиянину для победы потребовался 1 час и 54 минуты.

В следующем круге посеянный под девятым номером Рыбкин встретится с 17-летним казахстанским спортсменом Зангаром Нурланулы (восьмой посев). Савва на данный момент занимает 2195 место в рейтинге ATP, его будущий соперник — 1782-й.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

