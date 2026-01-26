41-летняя Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии

В ночь с 25 на 26 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в женском парном разряде, в котором российско-японской паре 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары противостоял новозеландско-американский дуэт Эрин Рутлифф и Эйжи Мухаммад. Встреча закончилась победой Звонарёвой и Сибахары в трёх сетах — 7:5, 3:6, 6:1.
Встреча продлилась 2 часа 26 минут. За это время Звонарёва и Сибахара сделали четыре эйса, допустили четыре двойных ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Вера Звонарёва и Эна Сибахара сыграют с победителями встречи между парой Ханьюй Го (Китай)/Кристина Младенович (Франция) и дуэтом из Австралии Кимберли Биррелл/Талия Гибсон.
