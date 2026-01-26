Скидки
Главная Теннис Новости

Мухаммад / Рутлифф — Сибахара / Звонарёва, результат матча 26 января 2026, счет 1:2, 3-й круг Australian Open — 2026

41-летняя Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии
Комментарии

В ночь с 25 на 26 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в женском парном разряде, в котором российско-японской паре 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары противостоял новозеландско-американский дуэт Эрин Рутлифф и Эйжи Мухаммад. Встреча закончилась победой Звонарёвой и Сибахары в трёх сетах — 7:5, 3:6, 6:1.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:15 МСК
Эйжа Мухаммад
США
Эйжа Мухаммад
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Э. Мухаммад Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		3 6
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва

Встреча продлилась 2 часа 26 минут. За это время Звонарёва и Сибахара сделали четыре эйса, допустили четыре двойных ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Вера Звонарёва и Эна Сибахара сыграют с победителями встречи между парой Ханьюй Го (Китай)/Кристина Младенович (Франция) и дуэтом из Австралии Кимберли Биррелл/Талия Гибсон.

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
