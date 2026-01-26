Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Три российские юниорки вышли в 1/8 финала Australian Open-2026

Три российские юниорки вышли в 1/8 финала Australian Open-2026
Комментарии

На Australian Open продолжаются матчи юношеского одиночного турнира среди девушек. В ночь с 25 на 26 января четыре российские теннисистки сыграли встречи 1/16 финала, и троим из них удалось пробиться в следующий раунд.

Рода Золотарёва уверенно справилась с представительницей Чехии Яной Ковачковой, одержав победу в двух сетах — 7:5, 6:4. Мария Макарова также завершила матч без потери партии, обыграв немецкую теннисистку Мариэлу Тамм со счётом 6:4, 6:3.

Екатерина Тупицына вышла в следующий круг после отказа бразильянки Виктории Луизы Андре. При этом Александра Малова завершила выступление на стадии 1/16 финала, уступив японке Канон Саваширо — 2:6, 4:6.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Материалы по теме
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open
Медведев с «баранкой» проиграл Тьену! Ни сета Даниил не взял в 4-м круге Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android