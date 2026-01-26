Три российские юниорки вышли в 1/8 финала Australian Open-2026

На Australian Open продолжаются матчи юношеского одиночного турнира среди девушек. В ночь с 25 на 26 января четыре российские теннисистки сыграли встречи 1/16 финала, и троим из них удалось пробиться в следующий раунд.

Рода Золотарёва уверенно справилась с представительницей Чехии Яной Ковачковой, одержав победу в двух сетах — 7:5, 6:4. Мария Макарова также завершила матч без потери партии, обыграв немецкую теннисистку Мариэлу Тамм со счётом 6:4, 6:3.

Екатерина Тупицына вышла в следующий круг после отказа бразильянки Виктории Луизы Андре. При этом Александра Малова завершила выступление на стадии 1/16 финала, уступив японке Канон Саваширо — 2:6, 4:6.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна.