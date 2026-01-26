«Выше этого уровня просто ничего нет». Бублик назвал самую тяжёлую публику в теннисе

10-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик после поражения от австралийца Алекса де Минора в 1/8 финала Australian Open ответил на вопрос о том, насколько тяжело ему было играть при активной поддержке местной публики в адрес соперника.
«Да нет, вы — лёгкая публика. Вот сыграйте против француза в Берси — и тогда поймёте. Я не думаю, что существует что-то сложнее. Выше этого уровня просто ничего нет. Тебя не могут ненавидеть сильнее, чем когда ты играешь с французом в Берси. Даже не на “Ролан Гаррос” — именно в Берси», — сказал Бублик в интервью после матча.
Напомним, несмотря на крупное поражение от де Минора, Бублик продемонстрировал лучшее в карьере выступление на Australian Open. Ранее он никогда не доходил до 1/8 финала соревнований.
