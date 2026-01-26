Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала AO-2026, где сыграет с Джессикой Пегулой
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла китаянку Ван Синьюй (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:05 МСК
46
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Анисимова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету китаянки шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
Материалы по теме
Российский теннис на Олимпиадах:
Комментарии
- 26 января 2026
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:28
-
18:07
-
18:05
-
17:45