Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ван Синьюй — Аманда Анисимова, результат матча 26 января 2026, счет 0:2, 4-й круг Australian Open 2026, Джессика Пегула

Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала AO-2026, где сыграет с Джессикой Пегулой
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла китаянку Ван Синьюй (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:05 МСК
Ван Синьюй
46
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Анисимова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету китаянки шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
Материалы по теме
41-летняя Вера Звонарёва вышла в 1/4 финала AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии

Российский теннис на Олимпиадах:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android