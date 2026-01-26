Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала AO-2026, где сыграет с Джессикой Пегулой

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла китаянку Ван Синьюй (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Анисимова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету китаянки шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Российский теннис на Олимпиадах: