Лоренцо Музетти в трёх сетах обыграл Тейлора Фрица и вышел в 1/4 Australian Open

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 6:2, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Музетти выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух заработанных.

Музетти в четвертьфинале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в эту стадию без борьбы в 1/8 после снятия Якуба Меншика.