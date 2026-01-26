Скидки
Теннис

Лоренцо Музетти — Тейлор Фриц, результат матча 26 января 2026, счет 0:3, 4-й круг Australian Open — 2026

Лоренцо Музетти в трёх сетах обыграл Тейлора Фрица и вышел в 1/4 Australian Open
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 6:2, 7:5, 6:4.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Музетти выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух заработанных.

Музетти в четвертьфинале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в эту стадию без борьбы в 1/8 после снятия Якуба Меншика.

Сетка АО-2026 (М)
Календарь АО-2026 (М)
