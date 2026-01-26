Лоренцо Музетти в трёх сетах обыграл Тейлора Фрица и вышел в 1/4 Australian Open
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 6:2, 7:5, 6:4.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Музетти выполнил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух заработанных.
Музетти в четвертьфинале турнира сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который вышел в эту стадию без борьбы в 1/8 после снятия Якуба Меншика.
