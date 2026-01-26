Скидки
Новак Джокович в 1/4 финала Australian Open сыграет с Лоренцо Музетти

Комментарии

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга он обыграл американца Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга ATP) со счётом 6:2, 7:5, 6:4. Таким образом, он образовал пару четвертьфиналистов с Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 4
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Сербский теннисист вышел в 1/4 финала Australian Open без борьбы, так как чех Якуб Меншик отказался от участия в матче.

Таким образом, на данный момент известны три из четырёх пар участников 1/4 финала: помимо вышеупомянутых игроков, за выход в полуфинал поборются Карлос Алькарас и Алекс де Минор, а также Александр Зверев и Лёнер Тьен. Последнюю путёвку в четвертьфинал разыграют Бен Шелтон с Каспером Руудом и Янник Синнер с Лусиано Дардери.

Новак Джокович вернулся в Австралию и уже тренируется перед АО

