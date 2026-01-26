Скидки
Теннис

21-летняя Гауфф прокомментировала выход в 1/4 финала AO-2026, где сыграет со Свитолиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём выходе в четвертьфинал Australian Open — 2026. В четвёртом круге она одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Не знаю, почему у меня такая хорошая статистика. Я ещё не устала, мне 21 год, Может быть, в этом всё дело. Я не паниковала и просто должна была использовать свои шансы в третьем сете. Это непросто. Мне казалось, что иногда хорошо бью по мячу, а она очень хорошо отвечает. Рада, что победила в этом матче», — сказала Гауфф в интервью на корте.

За выход в полуфинал AO-2026 Гауфф поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

Главные победы россиян в большом теннисе:

