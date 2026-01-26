21-летняя Гауфф прокомментировала выход в 1/4 финала AO-2026, где сыграет со Свитолиной
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём выходе в четвертьфинал Australian Open — 2026. В четвёртом круге она одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
19
Каролина Мухова
К. Мухова
«Не знаю, почему у меня такая хорошая статистика. Я ещё не устала, мне 21 год, Может быть, в этом всё дело. Я не паниковала и просто должна была использовать свои шансы в третьем сете. Это непросто. Мне казалось, что иногда хорошо бью по мячу, а она очень хорошо отвечает. Рада, что победила в этом матче», — сказала Гауфф в интервью на корте.
За выход в полуфинал AO-2026 Гауфф поборется с украинкой Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 26 января 2026
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33