Елена Рыбакина — Элисе Мертенс: казахстанка выиграла первый сет матча 1/8 AO-2026

Сегодня, 26 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку.

Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 6:1.

История личных встреч теннисисток — 6-1 в пользу представительницы Казахстана.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.