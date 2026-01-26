Елена Рыбакина — Элисе Мертенс: казахстанка выиграла первый сет матча 1/8 AO-2026
Поделиться
Сегодня, 26 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:35 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|3
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 6:1.
История личных встреч теннисисток — 6-1 в пользу представительницы Казахстана.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01
-
22:52
-
22:41
-
22:16
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:35
-
19:33