Елена Рыбакина — Элисе Мертенс: казахстанка выиграла первый сет матча 1/8 AO-2026

Сегодня, 26 января, в Мельбурне проходит встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 08:35 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
1 		3
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 6:1.

История личных встреч теннисисток — 6-1 в пользу представительницы Казахстана.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
