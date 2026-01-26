«Это в первую очередь урок». Музетти — о предстоящем матче с Джоковичем на AO-2026
Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал новость, что в четвертьфинале Australian Open — 2026 ему предстоит сыграть с четвёртой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.
В 1/8 турнира Музетти обыграл американца Тейлора Фрица (девятая ракетка мира).
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Мы с Новаком играли много-много раз, каждый раз это в первую очередь урок. Большая честь выходить на корт против него, каждый раз я чему-то учусь. И это помогает мне пытаться его обыграть», — сказал Музетти в интервью на корте после матча.
Джокович — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (400).
