«Это в первую очередь урок». Музетти — о предстоящем матче с Джоковичем на AO-2026

Пятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал новость, что в четвертьфинале Australian Open — 2026 ему предстоит сыграть с четвёртой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.

В 1/8 турнира Музетти обыграл американца Тейлора Фрица (девятая ракетка мира).

«Мы с Новаком играли много-много раз, каждый раз это в первую очередь урок. Большая честь выходить на корт против него, каждый раз я чему-то учусь. И это помогает мне пытаться его обыграть», — сказал Музетти в интервью на корте после матча.

Джокович — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (400).