Элина Свитолина прокомментировала слова Олейниковой в адрес российских теннисистов

12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина отреагировала на слова соотечественницы Александры Олейниковой, которая раскритиковала участие россиян и белорусов в международных турнирах и их спонсорские контракты.

«Мне нечего об этом сказать. Я даже не в курсе, что она [Олейникова] говорила об этом», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Ранее Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026. Вчера, 25 января, она обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4. В четвертьфинале соревнований Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.