«Похоже, налицо фаворитизм». Макинрой — об инциденте с Синнером на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о возможности наличия особого отношения к итальянцу и второй ракетке мира Яннику Синнеру со стороны организаторов Australian Open 2026 года.

Ныне работающий комментатором бывший спортсмен усомнился, что крыша, которая была закрыта походу матча итальянского игрока с Элиотом Спиццирри (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), так же быстро бы закрылась, если бы мешала другому теннисисту, а не Синнеру.

«Похоже, здесь налицо фаворитизм. Если бы эта ситуация произошла с кем-то другим, я хотел бы надеяться, что они нажали бы на кнопку так же быстро. Но я не уверен, что было бы так», — сказал Макинрой, комментируя матч.