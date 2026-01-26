Скидки
Теннис

«Похоже, налицо фаворитизм». Макинрой — об инциденте с Синнером на Australian Open

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о возможности наличия особого отношения к итальянцу и второй ракетке мира Яннику Синнеру со стороны организаторов Australian Open 2026 года.

Ныне работающий комментатором бывший спортсмен усомнился, что крыша, которая была закрыта походу матча итальянского игрока с Элиотом Спиццирри (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), так же быстро бы закрылась, если бы мешала другому теннисисту, а не Синнеру.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Похоже, здесь налицо фаворитизм. Если бы эта ситуация произошла с кем-то другим, я хотел бы надеяться, что они нажали бы на кнопку так же быстро. Но я не уверен, что было бы так», — сказал Макинрой, комментируя матч.

