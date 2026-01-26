Пегула стала самой возрастной американкой, обыгравшей действующую чемпионку одного ТБШ

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 соотечественницу Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:4.

Пегула одержала эту победу в возрасте 31 года и 328 дней, что, согласно Opta, делает её наиболее возрастной американкой в эпоху Открытой эры, обыгравшей действующую обладательницу титула в рамках одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Ранее это достижение принадлежало Серене Уильямс. В финале «Ролан Гаррос» — 2013 она обыграла россиянку Марию Шарапову, выигравшую турнир годом ранее. На тот момент Уильямс был 31 год и 243 дня.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.