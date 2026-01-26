Скидки
Пегула стала самой возрастной американкой, обыгравшей действующую чемпионку одного ТБШ

Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 соотечественницу Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Пегула одержала эту победу в возрасте 31 года и 328 дней, что, согласно Opta, делает её наиболее возрастной американкой в эпоху Открытой эры, обыгравшей действующую обладательницу титула в рамках одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Ранее это достижение принадлежало Серене Уильямс. В финале «Ролан Гаррос» — 2013 она обыграла россиянку Марию Шарапову, выигравшую турнир годом ранее. На тот момент Уильямс был 31 год и 243 дня.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Новости. Теннис
Все новости RSS

