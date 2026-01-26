Пегула стала самой возрастной американкой, обыгравшей действующую чемпионку одного ТБШ

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 соотечественницу Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Пегула одержала эту победу в возрасте 31 года и 328 дней, что, согласно Opta, делает её наиболее возрастной американкой в эпоху Открытой эры, обыгравшей действующую обладательницу титула в рамках одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
Ранее это достижение принадлежало Серене Уильямс. В финале «Ролан Гаррос» — 2013 она обыграла россиянку Марию Шарапову, выигравшую турнир годом ранее. На тот момент Уильямс был 31 год и 243 дня.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
- 26 января 2026
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01