Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда был поклонником девушки из Украины». Беккер — о победе Свитолиной над Андреевой

«Всегда был поклонником девушки из Украины». Беккер — о победе Свитолиной над Андреевой
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на выход 12-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Всегда был большим поклонником девушки из Украины», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 25 января, Свитолина обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4. В четвертьфинале соревнований Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
«Не хватило всего». Поражение Мирры Андреевой от украинки на AO-2026 вызвало разочарование
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android