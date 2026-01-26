«Всегда был поклонником девушки из Украины». Беккер — о победе Свитолиной над Андреевой
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на выход 12-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Australian Open (ж). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 13:10 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
7
Мирра Андреева
М. Андреева
«Всегда был большим поклонником девушки из Украины», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Вчера, 25 января, Свитолина обыграла 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:4. В четвертьфинале соревнований Элина Свитолина сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф. Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.
