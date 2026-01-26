Ива Йович повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA
27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в как минимум четвертьфинал на всех трёх своих первых турнирах в течение одного календарного года. Ранее это удавалось россиянке Марии Шараповой в 2005 году.
Йович 18 лет. С начала 2026 года она сыграла на трёх турнирах, считая продолжающийся Australian Open. В Окленде американка достигла полуфинала, где проиграла украинке Элине Свитолиной (6:7, 2:6), в Хобарте дошла до финала, но потерпела там поражение от итальянки Элизабетты Коччаретто (4:6, 4:6). В четвертьфинале Australian Open Йович предстоит сыграть с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Ива Йович
И. Йович
