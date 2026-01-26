Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA

Ива Йович повторила достижение Марии Шараповой на турнирах WTA
Комментарии

27-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в как минимум четвертьфинал на всех трёх своих первых турнирах в течение одного календарного года. Ранее это удавалось россиянке Марии Шараповой в 2005 году.

Йович 18 лет. С начала 2026 года она сыграла на трёх турнирах, считая продолжающийся Australian Open. В Окленде американка достигла полуфинала, где проиграла украинке Элине Свитолиной (6:7, 2:6), в Хобарте дошла до финала, но потерпела там поражение от итальянки Элизабетты Коччаретто (4:6, 4:6). В четвертьфинале Australian Open Йович предстоит сыграть с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович
Материалы по теме
«Я очень взволнована». Йович — о предстоящей встрече с Соболенко на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android