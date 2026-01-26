Кори Гауфф повторила достижения Винус Уильямс и Хингис на турнирах «Большого шлема»
Поделиться
Американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выходившей в четвертьфинал как минимум на одном из турниров «Большого шлема» в течение шести сезонов подряд со времён швейцарки Мартины Хингис, которой это удавалось на протяжении семи лет, и соотечественницы Винус Уильямс.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Гауфф начала свою серию в 2021 году, когда вышла в четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Затем каждый сезон американка доходила до данной стадии на двух из четырёх турниров «Большого шлема», причём всегда одним из них был французский мэйджор.
В четвертьфинале Australian Open — 2026 21-летняя Гауфф, занимающая третью строчку мирового рейтинга, сыграет с украиной Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00
-
03:19
-
02:55
-
02:39
-
00:51
-
00:31
-
00:24
-
00:05
- 25 января 2026
-
23:58
-
23:38
-
23:19
-
23:01