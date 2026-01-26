Кори Гауфф повторила достижения Винус Уильямс и Хингис на турнирах «Большого шлема»

Американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выходившей в четвертьфинал как минимум на одном из турниров «Большого шлема» в течение шести сезонов подряд со времён швейцарки Мартины Хингис, которой это удавалось на протяжении семи лет, и соотечественницы Винус Уильямс.

Гауфф начала свою серию в 2021 году, когда вышла в четвертьфинал на «Ролан Гаррос». Затем каждый сезон американка доходила до данной стадии на двух из четырёх турниров «Большого шлема», причём всегда одним из них был французский мэйджор.

В четвертьфинале Australian Open — 2026 21-летняя Гауфф, занимающая третью строчку мирового рейтинга, сыграет с украиной Элиной Свитолиной.