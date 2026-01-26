Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 25 января, следующий соперник, путь до титула

Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 25 января, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 26 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела четвёртый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;
  • 1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2;
  • 1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3;
  • 1/8 финала: Елена Рыбакина — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/4 финала: Елена Рыбакина — Ига Швёнтек (Польша, 2)/Мэддисон Инглис (Австралия).

Возможная сетка на Australian Open — 2026:

  • 1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Синнер рвётся в 1/4 финала АO! Рыбакина и Звонарёва победили, а Швёнтек ждёт. LIVE!
Live
Синнер рвётся в 1/4 финала АO! Рыбакина и Звонарёва победили, а Швёнтек ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android