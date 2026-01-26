Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 25 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 26 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела четвёртый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.
Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;
- 1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2;
- 1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3;
- 1/8 финала: Елена Рыбакина — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
- 1/4 финала: Елена Рыбакина — Ига Швёнтек (Польша, 2)/Мэддисон Инглис (Австралия).
Возможная сетка на Australian Open — 2026:
- 1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
