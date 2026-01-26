Свитолина уступает только Уильямс, Халеп и Соболенко по выходам в четвертьфиналы ТБШ

12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина, обыграв россиянку Мирру Андрееву в 1/8 финала Australian Open 2026 года (6:2, 6:4), в 14-й раз в своей карьере достигла стадии четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». С момента её дебюта на мэйджорах в 2012 году чаще украинской спортсменки данной стадии достигали только американка Серена Уильямс (21), румынка Симона Халеп (16) и белоруска Арина Соболенко (15).

В четвертьфинале Australian Open — 2026 Свитолиной предстоит сыграть с американкой Кори Гауфф, занимающей третью строчку мирового рейтинга. Матч пройдёт завтра, 27 января, и начнётся не ранее 11:00 мск.