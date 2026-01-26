Скидки
Свитолина уступает только Уильямс, Халеп и Соболенко по выходам в четвертьфиналы ТБШ

Комментарии

12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина, обыграв россиянку Мирру Андрееву в 1/8 финала Australian Open 2026 года (6:2, 6:4), в 14-й раз в своей карьере достигла стадии четвертьфинала на турнирах «Большого шлема». С момента её дебюта на мэйджорах в 2012 году чаще украинской спортсменки данной стадии достигали только американка Серена Уильямс (21), румынка Симона Халеп (16) и белоруска Арина Соболенко (15).

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В четвертьфинале Australian Open — 2026 Свитолиной предстоит сыграть с американкой Кори Гауфф, занимающей третью строчку мирового рейтинга. Матч пройдёт завтра, 27 января, и начнётся не ранее 11:00 мск.

