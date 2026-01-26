Ива Йович рассказала, какой совет Джоковича помог ей обыграть Паолини на Australian Open
27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович получила совет от серба Новака Джоковича, который помог ей одержать победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:10 МСК
27
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Он дал мне несколько очень правильных советов по моей игре, попыталась их учесть. Я пыталась открыть для себя корт и не торопиться в розыгрышах», — сказала Йович на пресс-конференции.
Ранее Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.
