Ива Йович рассказала, какой совет Джоковича помог ей обыграть Паолини на Australian Open

27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович получила совет от серба Новака Джоковича, который помог ей одержать победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Он дал мне несколько очень правильных советов по моей игре, попыталась их учесть. Я пыталась открыть для себя корт и не торопиться в розыгрышах», — сказала Йович на пресс-конференции.

Ранее Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.