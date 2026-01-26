Кузнецова: удивляюсь, как игроки свободно выставляют в соцсетях стакан с текилой

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о поведении нового поколения теннисистов в медиапространстве и упомянула яркие образы 17-й ракетки мира японки Наоми Осаки на Australian Open — 2026.

«Я как человек, который начинал играть ещё в Советском Союзе, воспитывалась иначе. Мама постоянно говорила мне: «Ты должна думать об игре. Какие наряды?» Мартина Навратилова говорила: «Мне наплевать, как я выгляжу, главное – выиграть». Если бы я со своим характером вышла на корт с зонтом и привлекла к себе столько внимания, моя концентрация на матч сильно бы пострадала. А новое поколение – они как будто бы могут это разделять. «Вот тут я играю. Тут — показываю одежду. Тут у меня Миконос и тусовка». Каждый раз удивляюсь, как игроки свободно выставляют в соцсетях условный стакан с текилой. Уже пять лет не играю, мне до сих пор неловко выставить бокал с шампанским. Другая выучка. Ну и плюс, конечно, не сбрасываем со счетов, что Nike не делает такие наряды всем подряд. Шарапова, Серена, теперь Осака. Это, что называется, «маркетинговые» игроки – все остальные играют в одном и том же платье разных цветов. Даже Арина Соболенко», — заявила Кузнецова на своей странице в социальных сетях.