Анисимова стала второй по возрасту теннисисткой 10-летия, доходившей до 1/4 всех ТБШ

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла соперницу из Китая Ван Синьюй, занимающую в рейтинге WTA 46-ю строчку, и вышла в четвертьфинал.

Эта победа, согласно Opta, сделала 24-летнюю Анисимову второй по возрасту молодой теннисисткой текущего 10-летия, выходившей в четвертьфиналы всех четырёх турниров «Большого шлема».

Лидерство по данному показателю принадлежит польской теннисистке Иге Швёнтек. Она стала самой молодой спортсменкой-участницей четвертьфиналов всех ТБШ после выхода в 1/4 Уимблдона в 2023 году. На тот момент Швёнтек было 22 года.