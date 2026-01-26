Анисимова стала второй по возрасту теннисисткой 10-летия, доходившей до 1/4 всех ТБШ
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла соперницу из Китая Ван Синьюй, занимающую в рейтинге WTA 46-ю строчку, и вышла в четвертьфинал.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:05 МСК
46
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Эта победа, согласно Opta, сделала 24-летнюю Анисимову второй по возрасту молодой теннисисткой текущего 10-летия, выходившей в четвертьфиналы всех четырёх турниров «Большого шлема».
Лидерство по данному показателю принадлежит польской теннисистке Иге Швёнтек. Она стала самой молодой спортсменкой-участницей четвертьфиналов всех ТБШ после выхода в 1/4 Уимблдона в 2023 году. На тот момент Швёнтек было 22 года.
