Главная Теннис Новости

Анисимова стала второй по возрасту теннисисткой 10-летия, доходившей до 1/4 всех ТБШ

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в четвёртом круге турнира Australian Open — 2026 со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла соперницу из Китая Ван Синьюй, занимающую в рейтинге WTA 46-ю строчку, и вышла в четвертьфинал.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:05 МСК
Ван Синьюй
46
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Эта победа, согласно Opta, сделала 24-летнюю Анисимову второй по возрасту молодой теннисисткой текущего 10-летия, выходившей в четвертьфиналы всех четырёх турниров «Большого шлема».

Лидерство по данному показателю принадлежит польской теннисистке Иге Швёнтек. Она стала самой молодой спортсменкой-участницей четвертьфиналов всех ТБШ после выхода в 1/4 Уимблдона в 2023 году. На тот момент Швёнтек было 22 года.

