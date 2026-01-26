Аманда Анисимова высказалась о китайских болельщиках после матча с Ван Синьюй
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о болельщиках после выхода в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла китаянку Ван Синьюй (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 06:05 МСК
46
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«На матче было много болельщиков из Китая. Честно говоря, это сделало атмосферу просто замечательной. Не считаю это неуважением. Они просто были очень громкими, из-за этого энергия на корте была невероятной. В моменте представляла, что они болеют за меня. Было круто. Очень благодарна всем, кто остался на трибунах и выдержал эту жару», — сказала Анисимова после матча.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
