Аманда Анисимова высказалась о китайских болельщиках после матча с Ван Синьюй

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о болельщиках после выхода в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла китаянку Ван Синьюй (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«На матче было много болельщиков из Китая. Честно говоря, это сделало атмосферу просто замечательной. Не считаю это неуважением. Они просто были очень громкими, из-за этого энергия на корте была невероятной. В моменте представляла, что они болеют за меня. Было круто. Очень благодарна всем, кто остался на трибунах и выдержал эту жару», — сказала Анисимова после матча.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Анисимова сыграет с соотечественницей шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.