Елена Рыбакина впервые за три года вышла в четвертьфинал Australian Open

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые с 2023 года вышла в четвертьфинал Australian Open.

Сегодня, 26 января, она одержала уверенную победу над соперницей из Бельгии Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 21-ю строчку, и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча теннисисток продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и австралийкой Мэддисон Инглис. Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Действующей чемпионкой турнира является американская теннисистка Мэдисон Киз.