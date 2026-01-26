Ива Йович: не так много девушек в туре работают столько, сколько я

27-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Ива Йович оценила свои перспективы на текущем Australian Open — 2026. В матче за выход в полуфинал она встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

«Я часто представляла этот момент. И знаю, как много работаю. Не так много девушек в туре работают столько, сколько я. Знаю, в итоге это принесёт результат. Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает первое место. Арина вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Я могу оценить своё текущее состояние, считаю, что способна победить», – сказала Йович в интервью Eurosport.

Ранее Йович вышла в 1/4 финала Australian Open — 2026. В матче четвёртого круга она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 6:1.