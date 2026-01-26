Скидки
Главная Теннис Новости

В связи с аномальной жарой изменилось время начала матчей Australian Open 27 января

Комментарии

В связи с аномально высокой температурой, которая, согласно прогнозу, превысит отметку в 40°C в Мельбурне во вторник, 27 января, изменено время начала матчей на Australian Open — 2026. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в соцсети.

Часовой пояс в Мельбурне опережает московское время на восемь часов. Согласно опубликованной пресс-службой информации, юниорские матчи Открытого чемпионата Австралии начнутся в 9:00 по местному времени (1:00 мск). Встречи, которые должны состояться на арене Маргарет Корт, начнутся в 11:00 (3:00 мск).

Матчи на арене Рода Лэйвера стартуют в 11:30 (3:30 мск). Игровой день на корте начнётся матчем первой ракетки мира Арины Соболенко и американки Ивы Йович.

