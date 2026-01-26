Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026

Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 8 минут. За это время Синнер выполнил 19 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дардери 11 подач навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер сыграет с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Каспер Рууд (Норвегия).