Теннис

Янник Синнер — Лучано Дардери, результат матча 26 января 2025, счёт 3:0, 4-й круг Australian Open — 2026

Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026


Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		3 6 2
6 		6 7 7
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 8 минут. За это время Синнер выполнил 19 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дардери 11 подач навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер сыграет с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Каспер Рууд (Норвегия).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Медведев впервые проиграл сет со счётом 0:6 на турнирах «Большого шлема»
