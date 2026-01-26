Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал Australian Open — 2026
Поделиться
Сегодня, 26 января, в Мельбурне прошла встреча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и Лучано Дардери (Италия), занимающим 25-ю строчку рейтинга АТР. Поединок завершился со счётом 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу Синнера.
Australian Open (м). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 10:15 МСК
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 2
|
|6
|7 7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 8 минут. За это время Синнер выполнил 19 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дардери 11 подач навылет, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Синнер сыграет с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Каспер Рууд (Норвегия).
Комментарии
- 26 января 2026
-
12:54
-
12:44
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:11
-
11:53
-
11:39
-
11:27
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:57
-
09:54
-
09:51
-
09:44
-
09:44
-
09:34
-
09:11
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:00
-
07:00
-
06:27
-
05:54
-
05:47
-
05:05
-
05:00