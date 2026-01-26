Скидки
Теннис

Мэддисон Инглис — Ига Швёнтек, результат матча 26 января 2026, счёт 0:2, 4-й круг; Australian Open — 2026

Швёнтек стала последней четвертьфиналисткой AO-2026, без труда обыграв Инглис
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно обыграла в матче четвёртого круга Australian Open — 2026 представительницу Австралии Мэддисон Инглис, занимающую в рейтинге WTA 168-ю строчку, и стала последней четвертьфиналисткой турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Швёнтек.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2026, понедельник. 11:15 МСК
Мэддисон Инглис
168
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По ходу матча Инглис выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила также одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
