Анастасия Гасанова выиграла 14-й титул в карьере

Анастасия Гасанова выиграла 14-й титул в карьере
213-я ракетка мира россиянка Анастасия Гасанова выиграла титул на турнире категории W50 в Монастире (Тунис). В финале соревнований она сыграла с 339-м номером рейтинга WTA Самирой Де Стефано. Встреча завершилась за три часа со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Для 26-летней Гасановой титул в Монастире стал первым в 2026 году и 14-м на турнирах ITF в карьере. Россиянка может подняться на 172-ю строчку в рейтинге WTA.

Гасанова отправилась на турнир в Монастире, не сумев преодолеть квалификацию на Australian Open — 2026, в финале которой проиграла турчанке Зейнеп Сёнмез. Анастасия была единственной россиянкой в заключительной стадии отборочного турнира AO.

