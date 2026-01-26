Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026?

Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026?
Комментарии

Сегодня, 26 января, завершились матчи четвёртого круга на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований не осталось ни одной россиянки. Серебряный призёр Олимпиады в Париже в парном разряде, седьмая ракета мира Мирра Андреева не смогла обыграть украинку Элину Свитолину.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

Материалы по теме
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Мирра не удержалась от слёз и уступила украинке на AO. Наших в одиночных сетках больше нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android