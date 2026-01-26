Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026?

Сегодня, 26 января, завершились матчи четвёртого круга на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований не осталось ни одной россиянки. Серебряный призёр Олимпиады в Париже в парном разряде, седьмая ракета мира Мирра Андреева не смогла обыграть украинку Элину Свитолину.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.